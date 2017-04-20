Karamürsel'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolunda Karamürsel Ereğli Mahallesi Merkez Durağı mevkisinde Aykut Demirbaş (26) yönetimindeki 41 K 0039 plakalı yolcu minibüsü, Osman Şişman (21) idaresindeki 54 HU 747 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.