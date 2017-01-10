Karamürsel'de Kış

Karamürsel ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanmaya karşı çalışma başlatıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, vatandaşlar için tehlike oluşturan çatı ve oluklardaki buz sarkıntılarını temizliyor.



Kar yağışının ardından gece sıfırın altında eksi 4 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.



Ekipler, vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıntılarını temizleme çalışması için yoğun bir çalışma yürütüyor.