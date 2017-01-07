Karamürsel'de Kış

Karamürsel ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler çalışmasını sürdürüyor.



İlçede yaklaşık 30 kişilik ekip, çalışmalarına devam ediyor.



Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu an kapalı mahalle yolu bulunmadığını belirterek, iki mahalle ve ilçenin batısındaki bazı kısımlarda elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.



Görevlilerin bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Narinoğlu, en kısa zamanda elektrik verileceğini, ilçede açık öğretim sınavlarının sorunsuz şekilde yapıldığını kaydetti.