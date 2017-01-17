Karamürsel'de Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi ve Türk Kızılayı İzmit Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle Karamürsel ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.



Türk Kızılayı Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, Karamürsel Kültür Merkezinde düzenlenen kan bağışı kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, Kızılay'ın önemli sorumluluk alanlarından birinin de kan ihtiyacının karşılanması olduğunu belirtti.



Artan nüfus oranı ve kentteki hastane sayısının artmasına rağmen kan bağışçı sayısının artmadığına işaret eden Alemdar, "Şehrimizde kan ihtiyacı yükselmiştir. Bu büyük talebe gönüllü kan bağışı yoluyla karşılayabilmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz." diye konuştu,



Kampanya daha sonra Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ve daire müdürlerinin kan bağışı yapmasıyla başladı.