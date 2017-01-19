Karamürsel'de Hırsızlık İddiası

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Karamürsel'de Hırsızlık İddiası

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karamürsel'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen küçük yaştaki çocuklar polisin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet ve minibüs çaldıkları, otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen Y.Ü. (15), Ö.A. (14) ve U.T'yi (15) gözaltına aldı.

Motosiklet ve minibüs, sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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