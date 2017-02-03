Karamürsel'de Fetö Elebaşı Gülen'in Kitapları Bulundu

Karamürsel ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait yaklaşık 3 bin kitap bulundu.



Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi Sarp deresi mevkisindeki bir arazide FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitapların olduğunu gören vatandaşlar durumu Karamürsel ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 bin kitabı Karamürsel ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.



Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.