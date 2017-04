Karamollaoğlu: "Problemlerin Çözümü Sokakta Aranmamalı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halk oylamasının sonucuna ilişkin, "Saadet Parti'liler her türlü algı operasyonuna, haksız iddia ve ithamlara maruz kalmalarına rağmen, bu süreçte hiçbir zaman asaletlerini bozmamış, bu duruşlarıyla referandum sürecinde kutuplaşmayı engellemiş, daha derin kırılmaların yaşanmasına izin vermemiştir." dedi.



Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonucuna ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Dün Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, halk oylamasında milletin önemli bir demokrasi sınavı verdiğini ve iradesini sandığa yansıttığını, halkın sandığa katılım noktasındaki duyarlılığı ve sağduyulu tavrı nedeniyle teşekkür etti.



Teşekkürü hak eden en önemli kesimlerden birinin de Saadet Partisi teşkilatları olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "Saadet Parti'liler her türlü algı operasyonuna, haksız iddia ve ithamlara maruz kalmalarına rağmen, bu süreçte hiçbir zaman asaletlerini bozmamış, bu duruşlarıyla referandum sürecinde kutuplaşmayı engellemiş, daha derin kırılmaların yaşanmasına izin vermemiştir. Saadet Partisi mensupları bir kez daha Türkiye'nin en disiplinli, en şuurlu, en sağlam teşkilatı olduklarını ve Türkiye'nin birleştirici unsuru, harcı olduklarını ortaya koymuşlardır. Bu sebeple teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"Sonuçtan ders çıkarılmalı"



İktidar ve muhalefetin, milletin ortaya koyduğu iradeyi olgunlukla karşılaması gerektiğine işaret ederek, bu seçimin sayısal sonucundan daha çok, siyasal ve sosyal sonuçlarının önem arz ettiğini anlatan Karamollaoğlu, "Bugün yapmamız gereken seçimin meşruiyetini tartışmak yerine, milletimizin ortaya koyduğu sonuçtan ders çıkarmak olmalıdır. Almamız gereken en önemli dersler ise bu seçimde 'kutuplaştırıcı' ve 'ötekileştirici' üslup kaybetmiştir." değerlendirmesini yaptı.



Halk oylamasının sonucundan çıkarılacak mesajın iyi okunmasını isteyen Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Dileriz ki referandum sürecinde olduğu gibi tekrar aynı hatalara düşülmez. Türkiye bu sonuçla birlikte yeni bir döneme girmiştir. Bu yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, iktidar mensupları tarafından atılacak adımlar çok daha önemli hale gelmiştir. Bundan sonraki süreçte yüzde 49'un endişeleri hassasiyetle dikkate alınmalıdır. Özellikle anayasa değişiklikleri çerçevesinde gündeme gelecek uyum düzenlemeleri 'Ben yaptım oldu' mantığıyla değil, bu endişeleri giderecek bir yaklaşımla hazırlanmalıdır."



"Problemlerin çözümü sokakta aranmamalı"



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) mühürsüz oy pusulası kararını ve CHP'nin itirazını da değerlendiren Karamollaoğlu, herkesin hukuk içerisinde gerekli mercilere itirazlarını yapabileceğini anlattı.



"Birtakım hatalar olmasına rağmen, problemlerin çözümünü sokakta aramanın doğru olmayacağını" ifade eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:



"Biz bu tartışmanın içerisine girmeyi kesinlikle doğru bulmuyoruz. Ancak şunu da görüyoruz ki, 850 bin civarında geçersiz oy var. Önemli miktarda mühürsüz oy pusulası var. YSK'nın kanunda çok açık belirtilen bir hüküm üzerinde yorum yaparak karar vermesi, o zaman bizi hukuk devleti olmaktan çıkarır."



Muhalefet partilerine çağrıda bulunan Karamollaoğlu, "Lütfen Türkiye'yi her şeye rağmen bir sıkıntının içine sokacak beyanlarda bulunmasınlar, adımlar atmasınlar. Eğer çözülecek bir şey varsa, bunu hukuki merciler nezdinde çözmeye çalışsınlar. Buna da bizim itirazımız olmaz." dedi.