Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın 'O' Örneğine Tepki!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı basın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında 15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı'nda yaşadıklarını Nur Dağı Hira Mağarası'nda yaşananlara benzetti bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine "Ülkemizde insanlarımızın dini duygularını gündeme getirerek bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Doğru bulmuyoruz. İslam'ı kesinlikle bu tip konulara bir alet gibi kullanamazsınız. İslam'ı kesinlikle bu tip konularda bir alet gibi kullanamaz, kullanmamalısınız" yanıtını verdi.