Karamollaoğlu: 'Hayır' Çıkarsa Türkiye'nin En Etkili ve Güçlü Partisi Olduğumuz Anlaşılacak

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz, düzgün bir kanun metni gelsin, anayasa değişikliği yapılsın ki biz de destek verelim diye çabaladık. Maalesef iktidarda bulunanlar da bizim 'evet' demememiz için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Şimdi de bizi başka kefelere koyarak tarif etmeye çalışıyorlar. Bu aslında kendi fikrini savunamayanların yaptığı bir yaklaşımdır, yanlış bir gidişattır" dedi. Karamollaoğlu,"Referandumda, 'Hayır' çıkarsa Türkiye'nin en etkili ve güçlü partisi olduğumuz anlaşılacak" diye konuştu.



Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Merter'de bir otelde düzenlenen "160. Kadın Kolları İl Divan Toplantısı"na katıldı. Konuşmasını yapmak üzere davet edilen Karamollaoğlu, salondakilerin "İşte ordu işte komutan" sloganları eşliğinde kürsüye çıktı.



"Sanki yeni bir hamlenin eğişindeyiz" diyerek konuşmasına başlayan Temel Karamollaoğlu, "Hatta iktidarın eşiğindeyiz gibi geliyor. Eğer bu heyecan, bu coşku bundan sonraki hareketlerimize de yansırsa ki inşallah yansıyacak; Türk politikasına en büyük etkiyi yapan hatta icra eden parti noktasına geleceğiz" ifadelerini kullandı.



"REFERANDUM TARİHİ YAKLAŞTIKÇA BU KUTUPLAŞMAYI BİRİLERİ ÖZELLİKLE ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR"



Türkiye'nin badireli bir dönemden geçtiğini kayededen Karamollaoğlu, "Sıkıntılarımız oldukça fazla. Ülkede hiç istemediğimiz şey kutuplaşma ve kamplaşmadır. Referandum tarihi yaklaştıkça bu kutuplaşmayı birileri özellikle artırmaya çalışıyor. Maalesef biraz iktidar partisindeki arkadaşlarımız buradan medet umuyorlarmış gibi bir intiba doğuyor. 80 milyon insanın hepsinin aynı konuda düşünmesi mümkün değil. Farklılıklarla zenginleşeceğiz, büyüyeceğiz. Beğenmediğimiz farklılıklar bizim için bir ikaz olacak" diye konuştu.



"NETİCEDE YA 'HAYIR' YA 'EVET' ÇIKACAK"



Pazar günü yapılacak referandum a değinen Karamollaoğlu, herkesten oyunu kullanmasını istedi. Karamollaoğlu, "Referanduma 3 gün kaldı. Neticede ya 'hayır' ya 'evet' çıkacak. Hangisi çıkarsa, 'ben bunu kabul etmiyorum' deme şansı var mı? Yok. O halde herkes kendisi için bir gayret göstermeli, inandığı beğendiği fikrin etkili olması için çalışmalı. Ancak kutuplaşmaya vesile olacak ifadelerden mutlaka kaçınmalı. Ayrıca çarpıtmalara da girmemeli. Olmayacak teşebbüslerde bulunmamalı" dedi.



"AKILLI BİR İNSAN BUNU YAPAR MI?"



Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin İstanbul İl Teşkilatı'nın bulunduğu binaya asılan 'evet' pankartı asılmasını eleştirerek, şunları söyledi:



"İstanbul il teşkilatımızın cephesine bir pankart astırabilmek için çabaya girdiler. Akıllı bir insan bunu yapar mı, böyle bir teşebbüste bulunur mu? Farz-ı mahal asılmış olsaydı da sonradan indirilseydi ne manaya gelecekti? Kendi kendini inkar ediyorsun. Çaresiz kaldın, yapmaman icap eden her türlü yola başvuruyorsun. Kayseri'yi rahmetli Erbakan hocamızın afişleriyle donatmışlar. Buradan medet umuyorlar. Erbakan hocamızı üzen siz değil misiniz? Bu çaresizliğin ifadesidir."



"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ULAŞTIK, KANAATLERİMİZİ VE DÜŞÜNCELERİMİZİ AKTARDIK"



Temel Karamollaoğlu, referandum konusunun TBMM'de gündeme gelmesiyle kendi üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını söyledi. Karamollaoğlu, "Sayın cumhurbaşkanımıza ulaştık, kanaatlerimizi ve düşüncelerimizi aktardık. Komisyondan geçince parti genel başkanlarına ulaşıp onlara da düşüncelerimiz anlattık. Ne yazık ki buna rağmen biz, düzgün bir kanun metni gelsin, anayasa değişikliği yapılsın ki biz de destek verelim diye çabaladık. Maalesef iktidarda bulunanlar da bizim 'evet' demememiz için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Şimdi de bizi başka kefelere koyarak tarif etmeye çalışıyorlar. Bu aslında kendi fikrini savunamayanların yaptığı bir yaklaşımdır, yanlış bir gidişattır" dedi.



"MİLLİ EĞİTİM BU ÜÇ KELİMEYE İNDİRMEKDEN Mİ İBARET"



Türkiye'nin problemlerinin çok büyüdüğünü belirten Temel Karamollaoğlu, ekonomiden, dış politikaya, teröre kadar olan sorunlar nedeniyle iktidarı eleştirdi. Eğitim politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, "Eğitime bakıyoruz karman çorman..Tek başına iktidar olan bir parti 14 yılda 6 bakan değiştirmiş. Halen bir eğitim politikaları var mı? 'Kuran Kursları'nı açıyoruz', 'imam hatipleri açıyoruz', 'başörtüsünü çözdük'...Teşekkür ederiz. Peki milli eğitim bu üç kelimeye indirmeden mi ibaret? Erdemli insanı nasıl yetiştireceksiniz? İnandığı gibi yaşamak isteyen, yanlışları tenkit edebilen insanı nasıl yetiştireceksiniz? Siz bu insanları yetiştiremezseniz 'emredersiniz' diyen 'düşünmeyen' ve maalesef bir ülke uçuruma giderken tedbir alamayan bir topluluk haline geliriz" diye konuştu.



"YİNE BİZE GELECEKLER



Temel Karamollaoğlu, "Referandumda, 'Hayır' çıkarsa Türkiye'nin en etkili ve güçlü partisi olduğumuz anlaşılacak. 'Evet' oyu çıkarsa insanlar, 'biz ne yaptık? bu ülke nereye gider?' diye sığınacakları merci biz olacağız. Yine bize gelecekler" dedi.



SAADET PARTİSİ ÖNCÜLÜK YAPARAK BİZ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



Saadet Partisi İl Başkanı Birol Aydın ise konuşmasında "16 Nisan referandum undan sonra ülkemiz ve milletiz için endişelerin ve kaygıların giderildiği, huzur ve güven ortamını, madden ve manen gelişmişlik ortamını Saadet Partisi olarak öncülük yaparak biz gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - İstanbul