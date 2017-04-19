Karamercan: "Zorunluluğun Kalkması Esnafımızı Rahatlatır"

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yeni nesil akıllı yazar kasa kullanım mecburiyetinin kaldırılacağına dair açıklamasını değerlendiren Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, alınan kararın yüz binlerce esnaf ve sanatkarı ekonomik açıdan rahatlatacağını söyledi.



Yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğunun kaldırılması kararının esnaf ve sanatkar üzerinden büyük bir yükü kaldıracağını açıklayan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, "Alınan bu kararla eldeki yazar kasalar atıl kalmayarak ekonomiye yeniden kazandırılmış olacak. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'ın açıklamaları esnafımızı bir nebze olsun rahatlatmıştır. Alınan karar yerinde bir karardır ve bu kararı sevinçle karşılıyoruz. Pos cihazlı yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğunun kaldırılması ile esnafımızın üzerinden büyük bir yük kalkacak. Yeni nesil yazar kasaların kendi bedelinin dışında bir de kullanım maliyeti var. Alınan bu kararla yüz binlerce esnaf bu bedeli ödemekten kurtulacak" dedi.



"Kullanım bedeli ödemek zorunda kalıyorlar"



Daha önce yeni nesil yazar kasa satın alan esnafın durumuna da değinen Başkan Karamercan, "Bu karardan önce yeni nesil yazarkasa alan esnafımız her ay kullanım bedeli ödemek zorunda kalıyor. Esnafın kullandığı cihazların veri aktarımı durdurulursa esnaf da bu bedeli ödemekten kurtulur" diye konuştu.



"Bankalar kredileri ödemeli"



KOSGEB'in sıfır faizli 50 bin TL kredi desteğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Karamercan, bazı bankaların esnaf ve sanatkara kredi vermediğini de hatırlatarak, "Tüm işlemleri bitmiş ve KOSGEB tarafından kredi onayı çıkmış esnaf ve sanatkarımıza maalesef bazı bankalar zulüm yapıyor ve kredi ödemeleri yapmıyor. Konuyla ilgili olarak hem siyasi hem de devlet kanadında girişimlerimiz oldu. Bankaların anlamsız prosedür ve uygulamasını biran önce bitirmesini ve esnafımızın kredisini vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA