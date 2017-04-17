Karamercan: "Yeni Türkiye'miz Hayırlı Olsun"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, referandum sonucunu değerlendirdi.



KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan yaptığı açıklamada, "Esnaf teşkilatları olarak bugüne kadar vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ülkemizdeki istikrarın bozulmaması için her zaman devletimizin yanında olduk, gereken desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Çıkan karar milli iradenin almış olduğu bir karardır ve bu karara hepimizin saygı göstermesi gerekmektedir. Esnaf ve sanatkarlar olarak ülkemizde istikrarın hakim olmasını, barış, huzur ve ekonomimizdeki olumlu gidişatın devam etmesini istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hayatımızı idame ettirmek, geleceğe ve yarınlara da güvenle bakmak istiyoruz" dedi.



Yeni Türkiye'nin hayırlı olması temennisinde de bulunan Başkan Karamercan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Yeni Türkiye'mizin hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA