Karamercan: "Yapılandırma Düzenlemesi Piyasaları Rahatlatacak"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, borç yapılandırmasında ilk taksitlerini zamanında ödeyemediği için yapılandırması iptal olan esnafa bir şans daha tanındığını hatırlatarak, "Yapılandırması iptal olan esnaf ve sanatkarlarımıza tanınan yeni hak ve vadesi gelen taksitlerin 4 ay ertelenmesi esnafımızı ve piyasaları rahatlatacak" dedi.



6736 sayılı kanun gereği yeniden yapılandırma kapsamında 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve bu nedenle kanunun getirdiği imkanlardan faydalanma haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirildiğini söyleyen KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, bu nedenle haklarını kaybeden esnaf ve sanatkarın ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceklerini hatırlattı. Torba kanunda, borç yapılandırma kanununa eklenen geçici madde ile sadece vergi borçlarının değil, vergi ve sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere kanun kapsamına giren tüm borçlar için taksit ötelemesi getirildiğini belirten Başkan Karamercan, "Tüm vergi ve prim borçları yanında esnafımızın odalarına olan aidat borçları için de kolaylık sağlandı. Kasım ayından bu yana olan borçlar için kanunda belirtilen geç ödeme zammı ödenmek suretiyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçların ödenmesi halinde yapılandırmadan yeniden yararlanılabilecek. Bu da ekonomik olarak zor günler yaşayan esnafımızı ve piyasaları rahatlatacak" dedi.



"Yapılandırma ve sicil affı çok önemli"



Hükümetin yapılandırma ve sicil affı konusunda aldığı kararların esnaf ve sanatkarlar açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Karamercan, "Ülkemiz gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyor. Dövizin hareketlendiği ve piyasaların durma noktasına geldiği böyle bir dönemde esnaf ve sanatkarımız maalesef borçlarını ödemekte zorlanıyor. Vergi ve prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız için ticari hayat adeta duruyor. Birikmiş borcu olanlar ne kredi çekebiliyor, ne de işini düzgün yürütebiliyor. Tam da sicil affının çıkarılmasıyla aynı anda gelen borç yapılandırması, hem esnafın sicilinin temizlenmesini, hem de kredi kullanabilmesini sağlayacak. Yapılandırma ve sicil affının getirilmesi milyonlarca esnafımız ve vatandaşımıza nefes aldıracak. Bu sevindirici kararlardan ötürü esnaf dostu Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Maliye Bakanımız Naci Ağbal ve Bakanlar Kurulu üyelerine, yapılandırmanın yeniden düzenlenmesi için uğraş veren tüm milletvekillerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu arada Başbakanımız tarafından 2017 yılı içerisinde verileceği müjdelenen KOSGEB kredisi de esnaf ve sanatkarlarımız açısından oldukça önemli. Esnaflar olarak kredi beklentimizi tekrar yineliyor ve müracaat eden tüm esnaf ve sanatkarlarımızın bu krediden yararlandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA