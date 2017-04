Karamercan: "Aydınlık Yarınlarımızın En Büyük Teminatı Çocuklarımızdır"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.



KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, milli egemenliğin ülkemiz için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu belirterek, "Bu gerçekle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir. Egemenliğimizin ve aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatı da çocuklarımızdır" dedi.



Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Ali Osman Karamercan mesajında şu görüşlere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her zaman olduğu gibi büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. Ulusal egemenliğimizin simgesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin açılış gününün çocuklar için bayram olmasını isterken çok önemli mesajlar vermiştir. Geleceğimiz şüphesiz, çocuklarımızın ellerinde şekillenecek. O bakımdan bugün çocuklar arasında ulusal ve uluslararası çapta kurulacak dostluk ve kardeşlik köprüleri, yarının huzurlu ve aydınlık dünyasının da temeli olacak. Hepimiz inanıyoruz ki yeryüzündeki en çağdaş yönetim milletin egemenliğine dayanan yönetimdir. Gücünü milletten almayan hiçbir yönetim günümüz dünyası için uygar diyemeyiz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımız adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıldönümü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnet duygularımızla anıyor, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyorum."



"Miraç mukaddes ve manevi bir yolculuk"



KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Miraç Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada da, Miraç Kandili'nin İslam alemine, insanlığı ve ülkemize kardeşlik, mutluluk, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.



Başkan Karamercan, yayınladığı mesajında, "Bir Miraç Kandili'ni daha idrak etmenin mutluluğu ve manevi huzuru içerisindeyiz. Miraç, bir yükseliş, Peygamber efendimiz Hz. Muhammet (SAV)'in mukaddes ve manevi yolculuğudur. Miraç her şeyden önce başta Peygamber efendimiz Hz. Muhammet (SAV) olmak üzere her mümin için manevi terfi, Allah ile buluşma ve insani sorumluluk üstlenmektir. Müslümanlar olarak bu önemli gecede Peygamberimiz (SAV)'in mukaddes ve manevi yolculuğunu iyi anlama ve anlatmanın yanı sıra insani sorumluluğumuzu yeniden gözden geçirme adına önemli bir gün ve gecedir.



Bu duygu ve düşüncelerle, tüm ülkemizin, milletimizin, esnaf ve sanatkar kardeşlerimin, Türk ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutlar, bu gecenin kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan Niyaz ederim" ifadelerini kullandı. - KONYA