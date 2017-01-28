Bayramiç'te ilçe merkezinden geçen Karamenderes Çayı'nda balık ölümleri yaşandı.



Alınan bilgiye göre, çay yatağında yapılan ıslah çalışması nedeniyle bölgeye atılan beton üzerinde yeterli su bulunmaması nedeniyle çay yatağından geçmeye çalışan çok sayıda balık öldü.



Sanayi bölgesi yakınından geçen çay yatağında yaşanan ölümler halk arasında tedirginlik yarattı.



Veteriner Hekim Onur Kocabıçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkların güçlü yüzme yetenekleri sayesinde yaşamları boyunca sürekli yer değiştiren su canlıları olduğunu söyledi.



Bazı balık türleri aktif olarak hareket etse de çok uzun mesafeli yer değişiminde bulunmadıklarını ifade eden Kocabıçak, "Bazı türler ise çok uzun mesafede göç eder. Balıklarda ve diğer canlılarda da görülen uzun mesafeli yer değişimi göç olarak adlandırılır. Balıkların göç etmesine neden olan bazı faktörler vardır. Fiziksel faktörlerin başında suyun derinliği, basıncı, akıntılar, ısı, ışık, kimyasal faktörler, kirlilik, tuzluluk ve benzerleri geliyor. Buradaki sıkıntı balıkların sürekli hareket halinde olması, yer değiştirme isteği nedeniyle suyun aktığı yöne olan hareketliliği, yapılan uzun beton ve yeterli su olmaması. Oksijen sıkıntısı ve balıkların göç esnasında bölgede bulunan su yalakları, ağaç kökleri ve kaya diplerindeki su birikintilerinde dinlenen balıkların şimdi bu şansları ortadan kalktı. Balıklar uzun beton üzerinde yeterli su bulamadığı için ölüm kaçınılmaz oluyor. Aynı zamanda beton üzerinde çok uzun süre yüzmek zorunda kalan balıklar alışkın olmadığı bu durum nedeniyle ölmeye başlamış." dedi.



Bunun bir başlangıç olduğunu dile getiren Kocabıçak, şöyle devam etti:



"İlerleyen günlerde bu ölüm vakaları artacaktır. Yumurta göçü için yola çıkan bu balıklar suyun aktığı yöne gitme ısrarını sürdürecek. Eğer baraj kapağından yeterli miktarda su bırakılmazsa önümüzdeki günlerde balık ölümleri artacak. Balıklar yumurtalarını bırakmak için göçü sürdürecek, yeterli su bulamayınca da ölmeyi sürdürecektir."