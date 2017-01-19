Karamanlı Öğrencilerden Mardinli Kardeşlerine Yardım

Karaman Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, "Sizin Fazlanız Başkasının Eksiği Olabilir" kampanyası kapsamında Mardin Arıklı İlkokulu öğrencileri için 40 koli yardım malzemesi topladı.



Mardin'deki kardeşleri için mont, bot, çeşitli giysi, kırtasiye ve kitap toplayan Karaman Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nu ziyaret etti.



Sultanoğlu, kampanyayı yürüten öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, paylaşmanın önemine vurgu yaptı.



Yapılan çalışmaların kartopu misali büyüyerek etkisini arttıracağını belirten Sultanoğlu, "Başka kardeşlerinizin dertleriyle dertlenmeniz dini ve milli bir hassasiyet taşıdığınızı gösteriyor. Bu gayretli çalışmalarınızdan dolayı sizleri ve ailenizi tebrik ediyorum." diye konuştu.



Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu ise kampanyanın ilk etabında toplanan 40 koli yardımın Mardin Arıklı İlkokuluna gönderileceğini, ikinci etabında da öğretmenler İsmail Hakkı Kunt ve Semiha Keçeci önderliğinde bir grup öğrencinin, Bayır Köyü İlkokuluna giderek oradaki çocuklara kitap, kırtasiye, kıyafet ve oyuncaktan oluşan hediye paketlerini sunacağını ifade etti.