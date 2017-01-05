Karamanlı'da Z-kütüphane Açıldı

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki Atatürk İlkokulunda, Z-kütüphane (zenginleştirilmiş kütüphane) hizmete açıldı.



Atatürk İlkokulu'nda, bin 500 kitap ile 5 bilgisayarın öğrencilerin kullanımına sunulan Z-kütüphanenin açılışı, Karamanlı Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, İlçe Garnizon Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Tarran Güney, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, daire müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla yapıldı.



Atatürk İlkokulu Müdürü Recep Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, bilgi çağının talepleri, teknolojinin kullanımı ve günün iletişim alışkanlıklarıyla kütüphaneciliğin yeniden biçimlendiğini söyledi.



Yeni ve modern bir tasarımla oluşturulan Z-kütüphanelerin, öğrencilere okumanın keyfi ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşatacağı ve onlara hayal güçlerini geliştirmelerinde yeni imkanlar sağlayacağını düşündüklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"İçerisinde öğrencilerimizin her türlü ödev, araştırma ve inceleme çalışmalarını yapabilecekleri bilgisayar ve internet ağı, bu çalışmaların çıktısını alabilecekleri yazıcı, bireysel ve grupça çalışabilecek şekilde dizayn edilmiş çalışma masaları, okuma köşeleri ve nezih bir ortamıyla Z-kütüphaneler, yeni ve milli bir değerimizdir."



Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da hayırsever bir vatandaş tarafından Hakan Sevim Fen Lisesi'ne de Z-kütüphane yapılacağını bildirdi.