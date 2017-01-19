Karamanlı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Burdur'un Karamanlı İlçesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu 24 yaşındaki İbrahim Şener yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.



Karamanlı merkez Pazar Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 57 yaşındaki Abdurrahman Şener, oğlu İbrahim Şener ve birlikte çalıştığı 40 yaşındaki Ramazan Altay ile Yeşilova Caddesi'nde oturan 38 yaşındaki Halil Özyurt'un evine geldi. Evde taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma Halil Özyurt'un evinin altındaki buğday satış yerinin önünde de devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Özyurt'un işyerinde çalışan Halit Ö., iddiaya göre yanındaki tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Abdurrahman Şener, İbrahim Şener, Ramazan Altay ve Halil Özyurt yaralandı.



İhbar sonrası olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülen İbrahim Şener, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Halit Ö. ise polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi için polis merkezine götürüldü.