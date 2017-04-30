Karaman: Uzatılacak Bir Durum Yok

"Oyunun genelinde takım olarak kapasitemiz üstünde iyi şeyler çalıştık. 1-1'den sonra karşı karşıya pozisyonumuz var. 2-1 olsa çok avantajlı duruma geçebilirdik. Kırmızı kart haklı bir kart. 10 kişi kaldık ve bir uzun top, gol geldi. Aslında kalabalığız orada. Neyse mağlup olduk, uzatılacak bir durum yok. Bazı kilit paslarda daha olgun ataklarla goller bulabilirdik. Bu kadarını yapabildik. 1 puan bizim için çok önemliydi. 90 artıda gol yemek acı koyuyor.