Karaman TOKİ'de 577 Konut İçin Kura Çekildi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi'nde inşa edilen 577 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.



Yapılacak konut sayısının yaklaşık 10 katı konut başvurusu yapılması nedeniyle Kazımkarabekir Spor Salonu'nda yoğunluk yaşandı. Salonun dolmasının ardından yer bulamayan vatandaşlar dışarıda beklemek zorunda kaldı.



İçeride çekilen kura sırasında dışarıya sesin gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi.



Noter huzurunda çekilen kura neticesinde 5 bin 551 başvuru sahibinden 577'si konut edinme hakkı kazandı. Kurada ismi okunan vatandaşlar büyük sevinç yaşarken, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.