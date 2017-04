Karaman Şehit Uzman Çavuş, Haziran'da Düğün Yapacakmış

Şehit Uzman Çavuş, Haziran'da düğün yapacakmış



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgesinde arazi taraması yaparken uçuruma yuvarlanmaları sonucu şehit düşen 2 askerden 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in, Karaman'daki eşine 20 Merve Düver'e, acı haberi verildi. Düver çiftinin yaklaşık 1 ay önce nikahlandığı ancak düğün için ise 15 Haziran'da yapmayı planladıkları öğrenildi.



Karaman Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Yardakul Kazım Türkmen, Gaziantepli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in, Karaman'da Urgan Mahallesi'nde oturan ailesinin yanında kalan eşi Merve Düver'e acı haberi vermek için evine gitti. Işıktaş ve Türkmen'in, şehidin eşi Merve Düver'in babası Vedat Koraş karşıladı. Damadının şehit düştüğü öğrenen Koraş, gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından Merve Düver'e acı haber verildi. Eve yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı.



Şehit Düver'in, ailesinin Gaziantep'te yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce Merve Düver ile evlendiği düğünü ise 15 Haziran'da yapmayı planladıkları ve bunun içinde hazırlık yaptıkları öğrenildi. Şehit Düver'in cenaze törenin de Gaziantep'te yapılacağı öğrenildi.



