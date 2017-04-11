Karaman Otomobiliyle Kaza Yapan Oğlunu Sopayla Kovaladı

Karaman'da Fikret Kazak isimli vatandaş, otomobiliyle kaza yapan oğlu Hakan Kazak'ı, sopayla dövdü. Polislerin güçlükle tutup sakinleştirmeye çalıştığı Fikret Kazak, polislere "Ne tutuyorsunuz, 100 milyarlık araba gitti" diye tepki gösterdi.

ARAÇLA KAZA YAPTILAR

22 yaşındaki Hakan Kazak, iddiaya göre aynı yaştaki arkadaşı Rıdvan Özkaya ile minibüsüyle okul servisçiliği yapan babası Fikret Kazak'ın yanına giderek Özkaya'nın annesini hastaneye götüreceklerini söyleyip, otomobili istedi. Babası Fikret Kazak da otomobili verdi. Rıdvan Özkaya, yönetimindeki 70 ED 505 plakalı otomobille Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 946'ncı sokaktaki kavşakta 53 yaşındaki Abdullah Doğan'ın kullandığı 70 HC 377 plakalı otomobile çarpıştı. Doğan idaresinde otomobil, çarpışmanın şiddetiyle devrilip, park halindeki bir TIR'ın dorsesine çarparak durabildi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Doğan, itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı Doğan, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan Kazak ve Rıdvan Özkaya da şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.



OTOMOBİLİNİN HASARLI OLDUĞU GÖRÜNCE OĞLUNA SALDIRDI

Kaza haberini alan baba Fikret Kazak da okul servisi minibüsüyle kaza yerine geldi. Fikret Kazak, otomobilinde büyük çapta maddi hasar oluştuğunu görünce, oğlu Hakan Kazak'a, tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan öfkeli baba, "Oğlum bura hastane mi?" diyerek koşarak servis minibüsünün yanında bekleyen oğlunun yanına gidip, minibüsten aldığı sopayla oğluna saldırmak istedi. Hakan Kazak, babasının saldırısından kurtulmak için kaçarken, oğlunun arkadaşı Özkaya, Fikret Kazak'ı engellemeye çalıştı. Ancak başarısız oldu. Bunun üzerine çevredekiler ve polisin müdahalesiyle öfkeli baba durduruldu. Polis, kazağın elindeki sopayı alıp, sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Fikret Kazak, polise "Ne tutuyorsunuz, 100 milyarlık araba gitti" diye tepki gösterdi. Fikret Kazak kısa bir süre sonra polis tarafından sakinleştirildi.