Karaman Kent Konseyi'nden Vali Tapsız'a Ziyaret

Karaman Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven ve spor meclisi üyeleri, Karaman Valisi Süleyman Tapsız'ı ziyaret etti.Ziyarette meclis üyeleri tarafından Vali Tapsız'a, "Sporla Kazanılan Nesil" projesi hakkında bilgiler verildi.Tapsız, yaptığı konuşmada, ülke ve milletin bekası, varlığını güçlü bir şekilde sürdürebilmesinin yolunun nesillerin iyi yetiştirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.Onları doğru yönlendirerek verilecek sağlam ve etkin eğitimlerle gençlerin geleceklerini ve yarınlarını kurtarma adına önemli bir işlevi yerine getirebileceklerini ifade etti. Tapsız, bu anlamda genç kardeşlerin ve yavruların çağın kötü alışkanlıklarından kurtarmanın, onları sağlıklı yarınlara hazırlayabilmenin önemli adımlarından birisinin de spor olduğunu kaydetti.