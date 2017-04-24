Karaman Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin Kültür Gezisi

Karaman Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin kadınlara yönelik olarak başlattığı Kültür Gezileri devam ediyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin eşsiz kentlerinden olan Nevşehir'i ve Kayseri'yi Karaman Kent Konseyi Kadın Meclisi rehber eşliğinde gezerek keyifli zaman geçirdiler. Nevşehir'in yeraltı suları ve kaplıcalarıyla Ünlü Kozaklıda termal otelde 1 gece konaklayan Kadın Meclisi üyeleri günün akabinde Üçhisar, Ürgüp, Göreme ve Avanos'uda ziyaret ederek farklı kültür ve güzellikleri yerinde gördüler.

Nevşehir'in tarih ve kültür kokan kesimlerinden sonra Kayseri'ye geçen Karaman Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri şehir merkezi, tarihi yerler, cami ve müze gezilerini gerçekleştirdiler. Geziyi Erciyes'te kayak eğlencesi ve teleferik gezisi ile sonlandıran Kadın Meclisi bu tür kültür gezilerine devam edeceklerini ve gezilerden elde edilen gelirin kıymetli öğrencilerimize burs olarak verileceğini söylediler.

