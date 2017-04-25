Karaman İstikbal'ine Kavuştu

Türkiye'nin Dünya'daki gururu İstikbal 60. yılında yurt içindeki 643. mağazasını Karaman'da açtı.



Yaklaşık 2500 metrekare kapalı alana kurulan mağazanın açılışına Boydak Holding Grup Mobilya Pazarlama Koordinatörü Bilal Uyanık ve Holding Yöneticileri, Karaman Belediye Başkan Vekili, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve Karaman halkı yoğun bir ilgi gösterdi.



Rahatlık ve kaliteden ödün vermeden tasarlanan İstikbal ürünleri artık Karamanlıların da daha rahat ulaşabilecekleri bir konuma geldi.



İstikbal oturma grubundan yatak odasına, yemek odasından panel mobilyaya, çocuk ve genç odalarından ev tekstiline, aydınlatmadan halıya, bahçe mobilyalarından aksesuarlara kadar birbirinden özel koleksiyonlarını Karaman halkının hizmetine sundu.



Türkiye'nin gururu olan İstikbal yurdun her köşesine ulaşmaya devam edecek. - KAYSERİ