Karaman İl Özel İdaresi araç parkını yeniledi.



İl Özel İdaresine alınan araçların tanıtımı için Genel Sekreterlik yerleşkesinde tören düzenlendi. Burada konuşan Karaman Valisi Süleyman Tapsız, son 15 yılda İl Özel İdaresi tarafından 156 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.



Yeni alınan araçların Karaman'a hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Tapsız şöyle devam etti:



"2004 yılı itibaren de KÖYDES'le yapılan yatırımlara baktığımız da ilimize verilen destek 78,6 milyonluk yatırım sağlanmış. Geçtiğimiz yıl KÖYDES ödeneği 5 milyon lira, bu yıl 9,2 milyon ödeneğimiz var. Önümüzdeki aylarda da aynı miktarda bir ödenek gelecek. Biz bunları köylerimize yönelik asfalt ve içme suyu gibi alanlarda planlayıp kullanacağız. Köylerimizin alt yapılarında herhangi bir eksik, sorun kalmayacak. İlimizde 2016 yılının son aylarında ve 2017 yılının ilk aylarında almış olduğumuz araçları hizmete açıyoruz."