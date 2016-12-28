Karaman Halı Sahanın Çatısı Kardan Böyle Çöktü

Karaman'da bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatılarında çökme meydana geldi. Bir halı sahının çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Karaman merkez ve ilçelerinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı merkezde 1 metre, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Karın ağırlığına dayanamayan bazı işyerlerinin çatılarında ise çökme meydana geldi. Bir kuran kursuna ait halı sahanın çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedil