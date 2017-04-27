Karaman Emniyeti'nde 18 Polis Açığa Alındı

Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 18 polis açığa alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dün akşam yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle ülke genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Karaman'da da komiser yardımcılarının da aralarında bulunduğu 18 polisin açığa alındığı öğrenildi. - KARAMAN