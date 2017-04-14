Karaman'dan Suriyelilere Yardım

Karaman'da toplanan 1 tır kırtasiye malzemesi Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gönderildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, yaptığı konuşmada, öğrencilerin harçlıklarından artırarak çeşitli kırtasiye malzemeleri topladığını söyledi.



İki bin öğrencinin eğitim ihtiyacını karşılayacak malzemenin gönderildiğini ifade eden Kuntoğlu, şunları kaydetti:



"Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile kitabevlerinin katkıları neticesinde Suriye'de yaşayan öğrencilere yardım eli uzatılarak onlara okul çantasından boya çeşitlerine, kırtasiye malzemeleri ve temizlik ürünleri ile ilk tırımızı bugün uğurluyoruz. Masa, sıra ve dolap gibi donatım malzemelerinden oluşan 2. tır için planlamalarımız devam ediyor."



Yapılan duanın ardından tır, yardımları Suriye'ye ulaştırmak üzere yola çıktı.