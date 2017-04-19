Karaman'dan Kısa Kısa

Karaman Belediyesi, personelin kişisel gelişimi ve iş motivasyonunu artırmak amacıyla eğitim semineri düzenledi.



Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde Sosyal Çalışmacı olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlayan Sosyolog Esin Karakaş tarafından verilen seminer, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.



Karakaş, kişiler arasındaki iletişim ve gelişim konularında personeli bilgilendirdi.



Karaman Belediyesi asfalt çalışmaları



Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kentin farklı bölgelerinde başlattığı asfaltlama çalışmalarına Yeni Sanayi Sitesi'nde devam ediyor.



Yoğun geçen kış şartları ve yağışlar nedeniyle deforme olan yollarda asfalt çalışmalarını sürdüren Karaman Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki Organize Sanayi Caddesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor.



Caddenin deforme olan eski asfaltını tamamen kaldıran ekipler, yerine çok daha kaliteli ve dayanıklı sıcak asfalt seriyor.



Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan gazetecilere yaptığı açıklamada havaların düzelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini söyleyerek, şunları kaydetti:



"Asfalt ve yol yapım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Bu yıl içinde 100 bin ton asfalt sermeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklar olmak üzere, yoğun kış şartlarından dolayı bozulan yolları asfaltlamak. Ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Şehrimizde asfaltlanmamış yer bırakmayacağız."



KMÜ'de Matmematica uygulamaları eğitimi



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Mathematica Uygulamaları konulu eğitim programı düzenlendi.



Kamil Özdağ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Uzun tarafından verilen eğitimde bir matematik yazılımı olan Wolfram Mathematica programının kullanım alanlarına, özelliklerine ve nasıl kullanılabileceğine dair konulara yer verildi.



Matematikçiler tarafından tarihin ilk dönemlerinden bu yana geliştirilen analitik ve sembolik hesaplama tekniklerinin Mathematica'nın içine entegre edildiğini belirten Uzun, "Aslında program tek bir bilim dalına ait değildir, farklı bilim dallarından insanlar bu programa katkı sunmuştur. Bu özelliğiyle sadece matematik alanında değil tıp, coğrafya, fen bilimleri, mühendislik, astronomi gibi alanlarda da uygulama yapılabilmektedir." dedi.



Uzun, "Mathematica'nın en temel özelliği mutlaka kesin sonuç verir, yaklaşık bir sonuç vermez. Program kapsamında yüzlerce kod bulunmakta fakat bu kodları ezberlemeye gerek yok. Sadece programı nasıl kullanacağınıza dair teknik bilgiye sahip olduğunuz takdirde rahatlıkla istediğiniz işlemi yapıp sonuca hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz." açıklamasında bulundu.



Eğitim, Uzun'un programın içeriği hakkında uygulamalı anlatımlarının ardından sona erdi.