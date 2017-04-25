Karaman'daki Fetö/pdy Davası

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 12'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.



Karaman Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 21 adliye ve ceza infaz kurumu personeli hakim karşısına çıktı.



Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame daha önce sanıklara tebliğ edildiği için okunmadı.



Savunmalarını yapan tutuklu sanıklardan Bekir Kar, Enver Tanrıkulu, Mehmet Keskin, Seyit Tekin, Mehmet Akif İşleyin ve Vedat Han, suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.



Evinde 1 dolar bulunan eski cezaevi personeli Enver Tanrıkulu, söz konusu paranın kendisine düğününde takıldığını iddia etti.



Düğünde kendisine ve eşine 80 adet 1 dolar takıldığını ifade eden Tanrıkulu, "Düğünden sonra bir dolarları defterin arasına koydum. Sonra bayramda memlekete giderken çocuklara vermek için dolarları yanıma aldım ve çocuklara harçlık olarak verdim. Bu sırada bir tanesi defterin arasında kalmış. Bu doların cemaatle veya başka bir şeyle ilgisi yoktur." diye konuştu.



Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Nuri Özbey, sanığa "Sen bayramlarda çocuklara hep dolar mı dağıtırsın?" diye sordu.



Sanıklardan Vedat Han da savunmasında liseden mezun olduktan sonra Ankara'da bir dershaneye gitmeye başladığını anlattı.



Üniversiteyi kazanamayınca bir akrabasının, kendisine "Zabıt katibi olmak istersen yardımcı olabilirim" dediğini aktaran Han, şöyle devam etti:



"Beni Cebeci'de bir yurda gönderdi. Burada ismini bilmediğim bir şahıs neden zabıt katibi olmak istediğimi, buraya kim tarafından gönderildiğimi, evimden ayrı başka bir yerde kalıp kalamayacağımı sordu. Evimin 200 metre ilerisinde bir yerde 7-8 kişi kalmaya başladık. Burada ders çalıştık. Karaman'da mülakata gireceğimi ve bir kişinin beni karşılayacağını söylediler. Karaman'da Remzi kod adlı kişi karşıladı. Beni bir yurda götürdü. Sınavı kazandım ve işe başladım. İlk aylığımı aldığımda cezaevi personeli Semih Çay, benden ilk aylığımı istedi. İhtiyacım olduğunu söyleyerek 500 lira verdim. Sonra birkaç kez 50 lira verdim. Evlerde sohbetlere katıldım. 2014'te tamamen ilişkimi kestim."



Duruşmada, ilk oturumla birlikte 6 sanığın savunmaları tamamlandı.



Sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonundan çıkartılarak ceza infaz kurumu ring araçlarıyla cezaevine götürüldü.



Duruşmaya yarın devam edilecek.