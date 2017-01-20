Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda bonzai adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan alınan uyuşturucuların Karaman'da satılacağı yönünde duyum alan Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şahısların içinde bulunduğu aracı Karaman-Konya karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpeği Dino ile arama yapan ekipler 160 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta bulunan A.T, Ü.B. ve S.Ö. gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN