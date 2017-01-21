Karaman'da Üç Bant Bilardo Heyecanı Sona Erdi

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcuların belirlenmesinin ardından sona erdi.



14-19 Ocak 2017 tarihleri arasında Atatürk Spor Kompleksi Bilardo Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Bilardo İl Birinciliği müsabakaları 51 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 6 gün boyunca devam eden il birinciliği müsabakalarında çok sayıda bilardo sever kaliteli bir turnuva izleme fırsatı bulurken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ve Spor Şube Müdürü Mustafa Karadeniz'de final müsabakalarında sporcuları yalnız bırakmadı. Zevkli ve çekişmeli geçen turnuvanın final karşılaşmasında rakibini yenen tecrübeli oyuncu İsmail Yaşin birinci olurken Yusuf Kütahya ikinci, Osman Yılmaz ve Fatih Kondu ise üçüncü olma başarısı gösteren sporcular oldu. Turnuva sonunda ilk altıya giren sporcular 22 Şubat - 07 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. etap müsabakalarında Karaman'ı temsil edecek. Müsabakalarda sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ve hakemler tarafından takdim edildi. Ödül töreni sonrası müsabakalara katılımlarında dolayı tüm sporculara teşekkür eden Kısacık," Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonasında Karaman'ı temsil edecek sporcularımızı şimdiden kutluyor, ilimiz adına en güzel başarılarla dönmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - KARAMAN