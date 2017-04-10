Karaman'da Türk Polis Teşkilatının 172. Yaşı Kutlandı

Karaman'da Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Kutlamalar nedeniyle İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Engin Öztürk ve beraberindeki emniyet mensupları, Vali Süleyman Tapsız'ı makamında ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette; Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler hakkında Vali Tapsız'a bilgiler veren Emniyet Müdürü Tutuk, halkımızın huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatı olarak mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Ziyarette, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle emniyet mensuplarını tebrik eden Vali Tapsız, köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Polis Teşkilatı, kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzenini ve vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak yönünde kutsal bir görev üstlendiğini belirtti. Emniyet mensuplarının zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili görev anlayışıyla üstlendiği her görevi başarıyla yerine getirdiği söyleyen Tapsız, teşkilat çalışanlarının insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever anlayışla milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.



Vali Tapsız, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü nedeniyle tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını tebrik ederken, "Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle yad ediyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" dedi. - KARAMAN