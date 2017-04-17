Karaman'da Turizm Haftası Kutlamaları

41. Turizm Haftası kutlamaları, Karaman'da düzerlenen etkinlikle başladı.



Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Burada konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç 2017 yılında küresel turizmde yüzde 3 - 4 bandında bir büyüme beklendiğini söyledi.



Günümüzde 40'dan fazla sektörü tetiklediği bilinen turizm sektörünün, ülke ekonomilerinde çok ciddi gelirlere ulaşan, ayrıca istihdam yaratan, ülkemizde de her geçen yıl önemi ve değeri anlaşılan bir sektör haline geldiğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:



" TÜİK'in ve Bakanlığımızın verilerine göre; Türkiye'nin turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 29,7 azalarak yaklaşık 22 milyar 107 milyon dolar olmuştur. Karaman'a baktığımızda 2003 yılında 25 bin 410 yerli, 656 yabancı turist olmak üzere toplam 26 bin 66 turist gelmişken, 2016 yılında bu rakam 67 bin 547 yerli ve 2 bin 547'si yabancı olmak üzere toplam 70 bin 94 turiste ulaşmıştır. Amacımız Karaman'ın tarihi ve kültürel değerlerini harekete geçirerek ilimizin turizm pastasından yeterli dilimi almasını sağlamaktır."



Etkinlik, halk oyunları gösterisi, şiir ve müzik dinletisiyle sona erdi.