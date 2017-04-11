Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Abdullah Doğan (53) yönetimindeki 70 HC 397 plakalı otomobil ile Rıdvan Özkaya (22) idaresindeki 70 ED 505 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 946. Sokakta çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle 70 HC 397 plakalı otomobil yola yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Doğan, Karaman Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.



Kazada yaralanan sürücüler, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.