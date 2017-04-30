Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

Karaman'da jandarmanın yaptığı tarihi eser operasyonunda 886 adet tarihi eser olduğu sanılan malzeme ele geçirildi.



Karaman merkeze bağlı Narlidere köyü Avgan Çimeni mevkisinde yol kontrolü ve asayiş uygulaması yapan Jandarma ekiplerini gören bir otomobil, uygulama noktasının gerisinde durdu. Sürücü A.K'nin elindeki poşetleri yol kenarına saklamaya çalıştığını fark eden ekipler, poşetleri şahsın elinden aldı. Poşetlerin içinde tarihi eser olduğu sanılan 787 adet sikke, 59 adet değişik obje, 15 adet yüzük, 11 adet süs eşyası, 5 adet bilezik, 1 adet kandil, 2 adet bardak, 4 adet tas, 1 adet bardak altlığı ve 1 adet tava ele geçirdi.



Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Karaman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.