Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

Karaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akçeşehir beldesinin su deposu mevkinde birinci derece sit alanı olanı olan höyükte kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler operasyon düzenledi.



Operasyonda İ.Y., M.A. ve M.K. kaçak kazı yaparken yakalandı. Yapılan aramalarda ise tarihi eser olduğu düşünülen 21 metal obje, 5 sikke, 3 metal dedaktörü ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.