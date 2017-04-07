Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu

Kazımkarabekir ilçesinde Jandarmanın yaptığı operasyonda 2 adet heykel ve 3 tane sikke ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaman Konya kara yolu 30. kilometre Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt Köyü yakınlarında şüphe üzerinde bir otomobili durdurarak arama yaptı.



Yapılan aramada otomobil içerisinde tarihi eser olduğu sanılan 2 heykel ve 3 adet sikke ele geçirildi.



Otomobil sürücüsü O.D gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Karaman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.