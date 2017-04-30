Karaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı

Karaman'da yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 886 adet tarihi eser ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Narlıdere köyü Agvan Çimeni mevkiinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri Karaman plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün durmayıp kaçmaya başlaması üzerine jandarma ekipleri takibe başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç sürücüsü A.K., poşet içerisindeki tarihi eserleri saklamaya çalışırken yakalandı. Araçta yapılan aramalarda taşınır kültür varlığı olduğu değerlendirilen; 787 sikke, 59 obje, 15 yüzük, 11 süs eşyası, 5 bilezik, 1 mendil, 2 bardak, 4 tas, 1 bardak altlığı, 1 tava olmak üzere toplam 886 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayın ardından tarihi eserlere el konulurken, sürücü A.K. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN