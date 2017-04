Karaman'da Tarihi Caminin İbadete Açılması İsteniyor

Karaman Kalesinin orta kale içerisinde bulunan tarihi Pir Ahmet Camii'nin çevresi alkol alanların ve tinercilerin mekanı haline gelirken, vatandaşlar caminin bir an önce ibadete açılmasını istiyor.



Karamanoğulları döneminde yapıldığı tahmin edilen ve yaklaşık 6 yıldır restorasyon çalışmaları tamamlanamayarak ibadete kapalı olan caminin bahçesi ve etrafı içki şişeleriyle dolmuş durumda. Hisar Mahallesi'ndeki caminin giriş kısmının tavan ve duvarları ise alkol alanların ve tinercilerin ısınmak için yaktıkları ateş nedeniyle adeta simsiyah olurken, bahçesinde tarihi mezarların da olduğu caminin bu içler acısı durumu mahalle sakinlerini üzüyor.



Tarihi Hacı Ömer Ağa Kavaslar Evi de geçen yıl yanmıştı



Alkol alanların ve tinercilerin mekanı haline gelen Pir Ahmet Camii'ne 50 metre uzaklıkta bulunan tarihi Hacı Ömer Ağa Kavaslar Evi de restore edilmeyi beklerken, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çatısı büyük zarar görmüştü. İtfaiyenin ön incelemesinde yangının tinerciler tarafından çıkarılmış olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine Karaman Müze Müdürlüğü yetkilileri de hemen harekete geçerek, yangınla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Tarihi evin Vakıflar Bölge Müdürlüğü envanterinde kayıtlı olduğu da öğrenildi.



Mahalle sakinleri virane halde olan camilerinin ibadete açılmasını istiyor



Hisar Mahallesi sakinleri uzun süredir restorasyon yapılmak için kapatılan camilerinin bir an önce alkol alanların ve tinercilerin mekanı olmaktan kurtarılarak ibadete açılmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Halil Özdoğan, çocukken bu camide çok defa namaz kıldıklarını anlatarak, "Burası tarihi bir camidir. Karamanoğulları döneminden kalma bir camidir. Hükümetimizden Allah razı olsun, bütün camilere el attılar. Köylerde dahi camileri restorasyon yaptılar. Ama nedense burada müteahhit bıraktı gitti ve 4-5 senedir burası virane bir şekilde kalmış durumda. Cami sahipsiz kalırsa böyle olur. Bu cami en kısa sürede ibadete açılarak ayyaşların mekanı olmaktan kurtarılmalıdır. Atalarımızdan kalan bu miras en kısa sürede ibadete açılarak kurtulmalıdır" dedi.



Mahalle sakinlerinde İbrahim Göbüt de, "Ben yaklaşık 40 senedir bu mahallede oturuyorum. Cami ibadete açıkken beş vakit namazımı kılmaya buraya geliyordum. Restorasyon çalışmaları başladı ve nedense yıllardır bir türlü bitmedi. Cami ibadete açılmayınca virane hale gelerek sarhoşların mekanı oldu. Biz korkumuzdan buraya gelemez ve giremez olduk. Bir an önce ne gerekiyorsa yapılsın. Caminin duvarlarında hiç hoş olmayan yazılar var. Burası Allah'ın evi. Camimizin pislikten kurtulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Mahalle sakinlerinden Süleyman Akpınar da, "Benim yetkililerden tek isteğim var; o da, bu caminin bir an evvel faaliyete geçerek ibadete açılmasıdır" diye konuştu. - KARAMAN