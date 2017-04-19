Karaman'da Sulama Borusu Hırsızlığı

Karaman'da muhtelif zamanlarda bağ ve bahçelerden çalınıp Niğde ve Konya'da hurdacılara satılan damlama sulama boruları düzenlenen operasyonla ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre merkeze Bağlı Akçaşehir Beldesi, Göztepe ve Çoğlu köyünde çok sayıda tarladan damlama sulama borusu çalınması üzerine Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.



Ekipler yaptıkları çalışmada Konya'nın Karapınar ilçesi ile Niğde illerinde hurdacılara sulama borusu satıldığı bilgisine ulaştı.



Ekipler buralara düzenlediği operasyonda hurdacılıkla uğraşan M.K ve S.Ü'nin depolarında boruları ele geçirdi.



Gözaltına alınan şahıslar boruları E.A'dan aldıklarını söylerken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.