Karaman'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Karaman'da park halindeki otomobilin yanması sonucu hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Ali Şahane Mahallesi 186. sokakta Ali Y'ye ait 44 FV 557 plakalı otomobil, park halindeyken sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayı fark eden çevredekiler polis ve itfaiyeye haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.