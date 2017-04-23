Karaman'da Otomobilden Çok Sayıda Uyuşturucu Hap Çıktı

Karaman'da üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu otomobilde arama yapan ekipler, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirirken, adliyeye sevk edilen 2'si öğrenci 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Kazımkarabekir Meslek Yüksekokulu çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve uyuşturucu hap getirileceği yönünde duyum aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Karaman-Ereğli Karayolu'nda uyuşturucu hapların getirileceği 33 plakalı otomobili beklemeye başladı. Bir süre sonra uygulama noktasına gelen araç durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, çoraplara gizlenmiş 870 adet uyuşturucu hap buldu. Haplara el konulurken, otomobilde bulunan H.Ş. (22), E.P. (20) ve Ş.B. (20) gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KARAMAN