Karaman'da Otomobil Yangını

Karaman'da sahibi tarafından yeni park edildiği öğrenilen otomobil bir anda motor kısmından alev aldı.



Edinilen bilgiye göre, Valide Sultan Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Ö. tarafından evinin önüne park edilen 70 FA 606 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü. İtfaiye, yaptığı incelemede otomobilin motor kısmında meydana gelen elektrik kontağından dolayı yandığını tespit etti. - KARAMAN