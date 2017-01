Karaman'da Öğrencilere Kitap Dağıtıldı

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Bifa Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kitap dağıtım törenine katıldı.



Fatih Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen kitap dağıtım törenine, Vali Süleyman Tapsız'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Bifa Vakfı Yöneticisi Ali Konukseven, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Bifa Vakfı Yöneticisi Ali Konukseven burada yaptığı konuşmada, "Bifa Vakfı olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz kitap dağıtımına devam ediyoruz. Bu sene Fatih Anadolu Lisesinden başlayarak Karaman'da toplam 10 bin adet kitap dağıtacağız, 4. ve 9. sınıflara yönelik güncel romanlardan oluşan çeşitli kitaplarımız var. Kitaplarımızı lise düzeyine yönelik 20 çeşit, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerimize ise 30 çeşit kitap vereceğiz" dedi.



Vali Süleyman Tapsız ise, yaptığı konuşmasında, kitabı boş zamanlarda değil, hayatın bir parçası haline getirip her zaman okunması tavsiyesinde bulundu. Vali Tapsız, "Bizim dinimiz oku diye başlıyor, her şeyin başı okumaktır. Ben inanıyorum ki, sizler kitabı seviyorsunuz. Gözlerinizde bu ışığı görebiliyorum. Ailelerinize de anlatın, onların da okumasına vesile olun. Makam mevki sahibi olmak önemli değil, önemli olan ahlaklı, erdemli birer insan olarak topluma millete faydalı olmaktır" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Bifa Vakfı tarafından getirilen kitaplar, öğrencilere tek tek dağıtıldı. - KARAMAN