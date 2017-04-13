Karaman'da Muhtarlar Toplantısı

Vali Süleyman Tapsız, kent merkezinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.



Tapsız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, son 14 yılda Karaman'a 11 milyar Türk lirası yatırım yapıldığını söyledi.



Yatırımlar açısından Karaman'ın çok iyi bir durumda olduğunu dile getiren Tapsız, hızlı tren, havaalanı ve enerji alanındaki projelerin hayata geçirilmesiyle Karaman'ın yakaladığı ivmenin daha da yukarılara çekileceğini belirtti.



Deprem riskinin en az olduğu bölge olmasının yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı şirketler için önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Vali Tapsız, yer altı ve yer üstü zenginliklere sahip olunan bu avantajı en iyi şekilde değerlendirerek, Karaman'ın ticari noktada istenilen hedeflere ulaşabileceğini kaydetti.



Toplantıya, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, İl Genel Meclis Üyesi Celalettin Güngörer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il müdürleri ve muhtarlar katıldı.