Karaman'da Markette Silahlı Soygun

Karaman'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi girdiği markette kadın kasiyerin başına silah dayayarak kasadaki 10 bin lirayı gasp etti.



Olay, saat 20.15 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 86 sokak üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre yüzünü atkı ile kapatıp elindeki silahla market gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli, kasadaki kadın personelin başına silah dayayarak paraları poşete koymasını istedi. İçinde yaklaşık 10 bin lira para bulunan çantayı alan şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada işyerindeki müşterilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelinin kaçtığı istikamette geniş çaplı çalışma başlattı. Polisin çalışması esnasında polisten kaçan bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olaydan sonra markete gelen İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk'ta güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek bilgi aldı. Olayın şokunu üzerinden atamayan kadın kasiyer ise işyeri önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.