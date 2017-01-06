Karaman'da Lodosla Eriyen Kar Barajların Su Seviyesini Yükseltecek

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Muğlu, Karaman çiftçisinin en azından bu yıl için su sıkıntısı çekmeyeceğini düşündüklerini söyledi.



Araziler ve merkeze bağlı Yeşildere köyünde bulunan İbrala Barajı'nda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, yıllar sonra yağan karın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Karaman'ın Türkiye'de en az yağış alan bölgelerden birisi olduğunu ifade eden Muğlu, "Karaman'a 66 yılın ardından ilk defa 1 metrenin üzerinde bir kar yağdı. Bu kar, yüksek kesimlerde 3 metreyi buldu. Yağan karın yansıması ise şimdiden başladı. Bugün İbrala Barajı'mızda su seviyesi karın erimeye başlamasıyla birlikte yükselmeye geçti. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor" dedi.



Muğlu, "Kış mevsiminin bitmesi için 3.5 aylık bir süre daha var. Meteoroloji yetkilileri ise bölgemizde kar yağışının önümüzdeki günlerde devam edeceğini açıkladı. Biz bu yıl için su sıkıntısı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü yağan karın erimesiyle barajlardaki su seviyeleri ciddi anlamda yükselmiş olacak" diye konuştu. - KARAMAN