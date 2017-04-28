Karaman'da Köprülü Kavşak Çalışmaları

Karaman'da yeni köprülü kavşağın temeli düzenlenen törenle atıldı.



Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İbrahim Öktem Caddesi üzerinde yapılacak olan köprülü kavşağın temel atma töreni öncesi yaptığı konuşmada, köprülü kavşağın 8 milyon liraya mal olacağını söyledi.



Köprünün bu yılın kasım veya aralık ayı içerisinde hizmete açılacağını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:



"Çiftli gidiş, çiftli geliş dört şerit olarak köprü yapılacak. Köprü çalışmaları kapsamında yeniden aydınlatma yapılacak. Burada trafik çoğu zaman sıkışıyor. İnsanlar 3 kez 4 kez ışığın yanmasını bekliyor. Artık belediye istikametinden üniversiteye gidecek olan araçlar hiç ışıkta beklemeden köprüden direkt geçebilecekler. Bu kavşak Karaman'ın yedinci kavşağı olacak."



Yapılan duanın ardından yeni köprülü kavşağın temeli atıldı. Törene, İl Genel Meclisi Başkanı Celalettin Güngörer, AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.