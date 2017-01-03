Karaman'da Kar Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Karaman Belediyesi, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.



Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve dona karşı belediyeye bağlı ekiplerin, 56 mahallede kar küreme, tuzlama, çöp toplama ve tehlike arz eden saçakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Şehir içerisinde biriken ve ulaşımı aksatan kar yığınlarının da şehrin dışına taşındığı ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:



"İlimizde yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı ile birlikte belediye olarak tüm imkanlarımızla teyakkuza geçtik. Kendi ekipmanlarımızın yanı sıra özel sektörden kiraladığımız iş makineleri ile şehir içi yaşamı ve ulaşımı rahatlatmak adına aralıksız çalışıyoruz. Hafta sonu itibarıyla kar yağışı yoğunluğunu azalttı. Ekiplerimiz kar küreme, tuzlama, çöp toplama, saçak temizleme çalışmalarına hız vermiş durumda. Şu anda geldiğimiz nokta itibari ile önemli bir aksaklık görülmemektedir."